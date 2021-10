Europa League, Marsiglia sempre più a picco: ko con Lille

Altra sconfitta in Ligue 1 per il Marsiglia, prossima avversaria della Lazio in Europa League: squadra di Sampaoli sempre più a picco

Il Marsiglia sarà il prossimo avversario della Lazio in Europa League. Il match si disputerà giovedì 21 ottobre allo Stadio Olimpico ore 18:45. I francesi non stanno vivendo un momento brillante.

Infatti per la squadra allenata da Sampaoli è arrivato l’ennesimo ko in Ligue 1, visto il 2-0 sul campo del Lille. Ora l’OM si ritrova addirittura al sesto posto in classifica, a ben 10 punti dalla vetta occupata dal Psg.