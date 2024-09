Europa League Lazio, il Ludogorets a VALANGA: super prestazione di QUESTO giocatore

Europa League Lazio, il Ludogorets domina in casa del Krumovgrad: tris in trasferta e secondo posto in classifica

In Europa League la Lazio affronterà il Ludogorets il prossimo 28 novembre alle 18.45. Intanto, il club bulgaro continua la sua corsa verso il primato nel campionato nazionale.

Vittoria in trasferta per 3-0 contro il Krumovgrad. A segno Rwan Seco con una grande doppietta e Erick Marcu. Secondo posto in classifica e due partite in meno rispetto alla capolista Levski.