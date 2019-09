Europa League, Lazio favorita per il passaggio ai sedicesimi. Per la vittoria finale…

La Lazio è la favorita del girone: la squadra di Inzaghi è secondo i bookmakers la più probabile qualificata ai sedicesimi di Europa League

Tra due giorni la Lazio esordirà in Europa League sfidando fuori casa il Cluj. Subito dopo, sarà il momento di affrontare Celtic e Rennes. I biancocelesti rimangono i favoriti del girone, con i bookmakers che quotano la squadra di Inzaghi come la più probabile qualificata ai sedicesimi. La Lazio, scrive agimeg.it, è infatti a 1,20, mentre gli scozzesi ed i francesi sono a 1,75. Più staccati i romeni, a 4,50. Per questo riguarda le altre squadre, invece, la Roma è data a 1,25 nel proprio raggruppamento, seguita dal Borussia Monchengladbach a 1,40.

VITTORIA FINALE – Diverse le quote relative alla vittoria finale. Il trionfo dei capitolini in Europa League è al momento a 33, mentre quello dei ‘cugini’ a 15. In cima alla classifica delle favorite, infine, Manchester United, Arsenal e Siviglia, rispettivamente a 5,50, 7 e 12.