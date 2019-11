Europa League, Lazio Cluj: le modalità di accredito

Le modalità di accredito per la sfida tra Lazio e Cluj, valida per l’Europa League

L’Ufficio Stampa della Lazio ricorda che le richieste di accredito stampa e fotografi per la gara di Europa League 2019-2020 tra i biancocelesti e il CFR Cluj in programma giovedì 28 novembre 2019 alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo e-mail direzione.comunicazione@sslazio.it entro e non oltre le ore 15:00 di sabato 23 novembre 2019. Il termine è da intendersi tassativo. Le richieste dovranno essere inviate su carta intestata con la firma del direttore responsabile della testata giornalistica, e dovrà essere indicato luogo, data di nascita, numero e fotocopia leggibile della tessera professionale e del documento d’identità. Stesse modalità anche per i possessori della Tessera C.O.N.I., ai fini dell’assegnazione della postazione. Si ricorda infine alle segreterie di redazione di specificare nella richiesta l’effettivo possesso della Tessera C.O.N.I.. Si invitano i richiedenti ad indicare, ove necessario, la domanda di accesso alla mixed zone.

SITI INTERNET

Per i siti regolarmente iscritti al Tribunale di Roma, l’ufficio stampa concederà un solo accredito. Si richiede inoltre di inviare agli indirizzi sopra indicati la copia dell’ iscrizione per l’anno in corso.

EMITTENZA TELEVISIVA

Per le emittenti televisive non in possesso di diritti, l’ufficio stampa concederà invece due accrediti, uno per il giornalista iscritto all’OdG, l’altro per l’operatore televisivo.

EMITTENZA RADIOFONICA

Per le emittenti radiofoniche, l’ufficio stampa concederà un solo accredito per il giornalista regolarmente iscritto all’OdG;

Per le emittenti radiofoniche che beneficiano di linee telefoniche nella tribuna stampa dello stadio Olimpico, l’ufficio stampa concederà un accredito per il giornalista e uno per il tecnico audio, se richiesto.