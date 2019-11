Diabolik, multato l’autore del murale: i dettagli

Multato l’autore del murale dedicato a Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik

Come riportato da Romatoday.it, il murale apparso nel quartiere di Tor Pignattara, e dedicato a Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik ed ex leader degli Irriducibili Lazio assassinato lo scorso 7 agosto al parco degli Acquedotti, sarà presto cancellato.

AUTORE MULTATO – Grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, mercoledì 13 novembre scorso è stata fermata una persona che stava realizzando il murale su un edificio di proprietà dell’Ater in via Pietro Rovetti. Gli agenti lo hanno bloccato poco prima che completasse l’opera e hanno proceduto nei suoi confronti con una sanzione di 400 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana, e con la denuncia per imbrattamento di immobile pubblico.