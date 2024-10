Europa League, nessuno come la Lazio di Baroni: la migliore insieme all’Eintracht

Europa League, Baroni cambia ancora. La Lazio nella competizione vanta un piccolo “record” insieme all’Eintracht Francoforte

Tanti cambiamenti per Baroni anche nella gara di domani sera contro il Twente. La Lazio in Europa League ha variato molto, trovando però risultati importanti. Al momento ha messo a segno 7 reti (21 totali in stagione contando la Serie A). Nella competizione ha mandato in gol 5 giocatori differenti, come lei ha fatto solo l’Eintracht Francoforte.

Questi i 5 calciatori biancocelesti andati a segno: Dia (x2), Castellanos (x2), Dele-Bashiru, Pedro e Zaccagni.