Europa League, Lazio a caccia del primo posto: ecco l’eventuale impatto economico

La Lazio va a caccia del primo posto nel girone F di Europa League: decisiva la sfida col Feyenoord. Ecco l’eventuale impatto economico

Dopo la brutta sconfitta contro la Salernitana e prima del derby di domenica contro la Roma, la Lazio sarà a chiamata a centrare la qualificazione al turno successivo di Europa League nella delicata trasferta di giovedì contro il Feyenoord.

I biancocelesti vorrebbero ottenero il primo posto nel girone non solo per evitare lo spareggio e volare direttamente agli ottavi ma anche per un discorso economico: vincendo a Rotterdam la Lazio incasserebbe quasi 3 milioni di euro supplementari (2,930 per la precisione: 630 per il successo, 1,100 per il primo posto e 1,200 per gli ottavi conquistati). Questo lo specchietto completo:

SPAREGGI: 500.000 euro a club;

OTTAVI DI FINALE: 1,2 milioni di euro a club (1,1 milioni nel 2018/21);

QUARTI DI FINALE: 1,8 milioni di euro a club (1,8 milioni nel 2018/21);

SEMIFINALI: 2,8 milioni di euro a club (2,4 milioni nel 2018/21);

FINALISTE: 4,6 milioni di euro a club (4,6 milioni nel 2018/21);

VINCITRICE: 4 milioni di euro supplementari (uguale al 2018/21).

La somma totale sarebbe di 10.540 milioni considerando solo i risultati con gare ancora da giocare e somme da aggiungere. La missione olandese diventa dunque importantissima.