Europa League in chiaro, accordo ad un passo tra Sky e Rai: i dettagli

Europa League, buone notizie per gli appassionati di calcio visto che anche la seconda competizione sarà trasmessa in chiaro

Oltre la Champions League, sarà possibile vedere in chiaro anche le semifinali di Europa League dove sono protagoniste la Roma e la Juventus. Sky sembrerebbe aver raggiunto un accordo con la Rai per trasmettere i due match delle italiane, accantonando quindi la classica messa in onda su Tv8. L’accordo tra le parti vale anche per la finale di Budapest.