Europa League, i RISULTATI delle rivali della Lazio

Europa League, a poche settimane dalla competizione ecco tutti i risultati del weekend delle rivali dei biancocelesti

Questa settimana ad andare in scena sarà solo la Champions, ma il 25 Settembre sarà la volta della gara d’esordio per l’Europa League in cui sarà impegnata anche la Lazio. In questo weekend però sono andate in campo anche le rivali dei biancocelesti, che giocheranno lunedì sera la propria gara con il Verona. Le squadre in questione sono la Dinamo Kiev, Marsiglia e il Twente.

La Dinamo Kiev e il Marsiglia hanno vinto rispettivamente con Nizza e Zorya, mentre il Twente ha pareggiato nella gara casalinga con lo Zwolle per 1-1