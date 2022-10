Europa League, il Feyenoord riposa in vista della Lazio: la decisione

Riposo per il Feyenoord in vista del match di Europa League con la Lazio: ecco la decisione dell’Eredivisie

Riposo per il Feyenoord in vista del match di Europa League con la Lazio. Infatti, come rivelato da Il Messaggero, l’Eredivisie ha concesso sia agli avversari dei biancocelesti che all’Ajax di rinviare le sfide con Cambuur e Vitesse.

Le due sfide saranno rinviate tra il 9 e il 10 novembre. Insomma, i ragazzi di Slot arriveranno alla partita di EL maggiormente riposati.