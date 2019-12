Euro 2020, Mancini: «Non è un girone facile come si pensa»

Euro 2020, il tecnico della Nazionale Roberto Mancini oggi era ospite alla la cerimonia del Golden Boy 2019

Non sarà un girone facile, nulla è scontato. A dirlo il ct dell’Italia Roberto Mancini a margine della cerimonia del Golden Boy 2019. Ecco le sue parole.

«Le partite bisogna giocarle anche quando sembrano scontate, nessuna è semplice. La Svizzera è davanti a noi nel ranking. Non è un girone così facile come pensano. Obiettivo? L’Italia non è mai partita per perdere. Sappiamo che ci sono nazionali più preparate di noi perché hanno iniziato prima, ma da qua a sei mesi le cose possono cambiare. Tutto può succedere»,