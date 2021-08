Esuberi Lazio, quattro giocatori verso la Serie B: i dettagli

La Lazio sta cercando di piazzare i tanti esuberi nel suo mercato in uscita: quattro giocatori sarebbero diretti verso la Serie B

La Lazio sta lavorando per sfoltire la rosa e per piazzare i tanti esuberi. L’obiettivo è quello di sbloccare l’indice di liquidità e di abbassare il monte ingaggi: nelle ultime ore sembra che qualcosa abbia iniziato a muoversi.

Infatti, secondo quanto riportato da tuttob.com, ci sarebbero quattro giocatori biancocelesti pronti a trasferirsi in Serie B. Stiamo parlando di Cicerelli, conteso da Parma, Cosenza, e Reggina, Cedric Gondo nel mirino del Como, Marius Adamonis in orbita Cosenza e Tiago Casasola, in direzione Frosinone. Il club capitolino continua a lavorare e spera di poter piazzare questi giocatori.