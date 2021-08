Gondo, dg Como: «Fosse per noi sarebbe già arrivato qua»

Ancora irrisolta la questione sulla cessione di Cedric Gondo al Como. Ecco le dichiarazioni del dg del club lombardo

Il mercato della Lazio in uscita ancora non si è sbloccato. Joaquin Correa sta ancora aspettando l’affondo di qualcuna delle sue pretendenti, mentre tutti gli esuberi tornati dal prestito alla Salernitana attendono una nuova sistemazione. L’avrebbe già trovata Cedric Gondo, attaccante ormai ad un passo dal Como; tuttavia, l’operazione ancora non è stata conclusa. Di questo ha voluto parlare il dg del club lombardo, intervenuto ai microfoni di La Provincia di Como. Ecco le sue dichiarazioni.

«Non è un mistero, fosse stato per noi avremmo già chiuso con Cerri e Gondo. E sono ipotesi che teniamo aperte, ma a questo punto stiamo valutando anche altro. Anche se quelle erano le nostre prime scelte, non possiamo permetterci di restare scoperti, né di fare scelte a caso all’ultimo momento».