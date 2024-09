Espulsione Noslin, l’attaccante SUBITO FUORI! L’arbitro NON ha dubbi: COSA è successo - Lazio News 24

Espulsione Noslin, l’attaccante finisce anzitempo la partita ad Amburgo visto che è stato espulso dopo pochissimi minuti

Terminano in parità numerica Dinamo Kiev e Lazio il match di Amburgo, visto che anche i biancocelesti perdono un uomo dal terreno di gioco, ossia Noslin. Al 82′ l’ex Verona appena entrato sul terreno di gioco, a seguito di un urto causato ai danni di Dubinchak, urtando il giocatore con una gomitata che non ha lasciato dubbi al direttore di gara. Noslin quindi non sarà a disposizione di Baroni per il match interno con il Nizza