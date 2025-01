Espulsione Adli, ingenuità clamorosa del centrocampista della Fiorentina: ma era già uscito

Espulsione Adli, il centrocampista francese prende due gialli nel giro di pochi secondi e viene cacciato dal direttore di gara

Ingenuità clamorosa di Yacine Adli nel corso del secondo tempo di Lazio–Fiorentina. Il centrocampista viola, autore del gol del vantaggio, ha ricevuto due cartellini gialli nel giro di pochi secondi.

Prima per aver perso tempo all’uscita dal campo e poi per aver scagliato un pallone in tribuna, probabilmente perché non voleva essere sostituito. Il direttore di gara Rapuano non ha dubbi e sventola il rosso. La fortuna della Fiorentina è che il giocatore era già stato cambiato.