Esposito Lazio, l’attaccante dello Spezia è un obiettivo concreto per il calciomercato estivo: le ultime

Esposito Lazio, la società biancoceleste non perde d’occhio il centravanti di proprietà dell’Inter. Ecco le ultime sul centravanti

Esposito Lazio potrebbe davvero concretizzarsi? L’asse Milano Roma è sempre stato molto attivo per quel che concerne il calciomercato ed ora i biancocelesti potrebbero fare un nuovo grande colpo dall’Inter.

Nel mirino c’è il capocannoniere della scorsa Serie BKT Pio Esposito, autore di un grandissimo campionato allo Spezia e pronto per misurarsi nella massima categoria. Per questa ragione, come riportato da Il Corriere dello Sport, il diciannovenne potrebbe approdare a Formello per una cifra di circa 25 milioni di euro. Vedremo se Lotito valuterà quest’investimento abbastanza prolifico da convincersi di un simile esborso.