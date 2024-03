Ecco in esclusiva le foto della mostra “Meravigliosa, la Lazio del 74′”, in programma in varie città della regione Lazio

Ecco le foto in esclusiva della mostra “Meravigliosa, la Lazio del 74′”, che farà tappa il prossimo 16-17 marzo a Vico Nel Lazio, in provincia di Frosinone.

Successivamente la mostra si sposterà a Tivoli, il 23-24 marzo, per poi concludersi con Latina (20-21 aprile), Rieti (4-5 maggio), e Roma come ultima tappa (11-12 maggio). In tutti gli eventi saranno presenti ex giocatori della Lazio e i loro familiari, oltre agli storici narratori del mondo biancoceleste di quel periodo. Ci saranno presentazioni di libri dedicati alla squadra del primo scudetto, memorabilia e incontri.