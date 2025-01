Engelhardt a Dazn: «La partita d’andata non l’abbiamo dimenticata ed ecco che partita faremo stasera»

Engelhardt, il calciatore dei lombardi a pochi minuti dalla partita con la Lazio si esprime riguardo a che partita faranno lui e i compagni

Ai microfoni di Dazn a pochi minuti da Lazio Como che apre il turno di campionato, ha parlato Engelhardt. Il calciatore del Como ha rilasciato alcune considerazioni sulla partita di questa sera.

COSA DEVE CAMBIARE RISPETTO ALL’ ANDATA – «Abbiamo l’andata in mente. Non è stata una bella partita, dobbiamo fare meglio, difendere compatti, giocare con personalità e meglio, tenere bene le posizioni. Combattere insieme per ottenere migliori risultati».

AVERE UNO COME FABREGAS – «E’ importante per me. Questa è la prima esperienza fuori dalla Germania, da centrocampista è fondamentale avere un tecnico come lui. Cerco di prendere tutto come consiglio».