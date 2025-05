Empoli Lazio, il giorno dopo è ancora più bello... La società mostra la rete decisiva di Dia nel match di ieri - VIDEO

Condividi via email

Empoli Lazio, il video sui social della rete di Dia che ha deciso la sfida di campionato contro i toscani: le immagini del gol biancoceleste

La partita di Serie A disputata ieri pomeriggio alle ore 12:30 Empoli Lazio è stata aggiudicata dai biancocelesti grazie alla rete di Boulaye Dia dopo neanche 60 secondi.

Il centravanti ex Salernitana è in un gran periodo di forma e potrebbe essere decisivo in questo rush finale verso il quarto posto. Nel frattempo la società capitolina ha condiviso attraverso le proprie pagine social le immagini della rete segnata dall’attaccante. Il video: