Empoli Lazio, rosso a Colombo: una giornata di squalifica e polemiche accese

Empoli Lazio, doppia espulsione e squalifiche: Colombo e Hysaj out per un turno, tra polemiche e dubbi arbitrali.

Lorenzo Colombo salterà la prossima gara di campionato: il Giudice Sportivo ha confermato la squalifica per una giornata dopo l’espulsione rimediata nel primo tempo di Empoli–Lazio. Il fallo su Gigot, che ha portato al secondo giallo, ha cambiato l’inerzia della partita e scatenato reazioni contrastanti.

Nel comunicato ufficiale si legge: «Doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario». La stessa motivazione è stata usata per giustificare l’espulsione di Elseid Hysaj, anche lui fermato per un turno. Decisioni che continuano a far discutere per la loro severità e per l’impatto avuto sull’equilibrio del match.