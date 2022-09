Empoli, Corsi elogia mister Zanetti: «A volte somiglia a Sarri»

Il presidente dell’Empoli – Fabrizio Corsi – ha parlato di mister Zanetti e del momento della sua squadra. Le parole

La vittoria dell’Empoli contro il Bologna porta fiducia alla squadra, ad analizzare il momento è il presidente Corsi che – ai microfoni di Sky Sport – elogia anche mister Zanetti:

«È un ragazzo che ha tanta conoscenza, che si rifà alle sue esperienze di calciatore e ora di allenatore. Ci sono situazioni in cui può somigliare a Sarri, altre in cui può somigliare ad altri allenatori. Sicuramente è la persona giusta per far crescere il nostro gruppo, fatto di giovani e alcuni debuttanti».