Empoli, che tegola per Andreazzoli: due big rischiano di dare forfait per la Lazio

Empoli, il tecnico toscano rischia di dover fare a meno di due big titolari per la gara casalinga contro la Lazio

Prosegue la preparazione per l’Empoli in vista della partita casalinga di venerdì pomeriggio contro la Lazio. Il tecnico a pochi giorni dalla gara con i biancocelesti deve fare i conti con due possibili assenze.

Si tratta di Caputo e Bereszynski, i quali secondo quanto fa sapere il club toscano si stanno allenando a parte per poter recuperare in tempo. Per quanto riguarda il polacco, ha riscontrato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, e per questo il recupero potrebbe avvenire nei primi giorni del 2024.

Per quanto riguarda l’ex Sassuolo invece il suo problema muscolare potrebbe anche non impedirgli di giocare contro Sarri, ma è un rischio che Andreazzoli non vuole correre.