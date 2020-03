Emergenza Coronavirus, stop al campionato italiano di rugby

Il rugby italiano dice basta: la FIR ha comunicato la sospensione definitiva del campionato 2019-20 per ogni categoria

Si ferma definitivamente il rugby italiano, questo è quanto emerso dal comunicato stampa, riportato da Sportmediaset.it, della Federazione Italiana Rugby in merito al campionato 2019-20. Il titolo non sarà assegnato e le retrocessioni e promozioni saranno, di fatto, annullate, cancellando di fatto il torneo in corso. Nel comunicato è stata sottolineata la volontà di tutelare la salute degli atleti. Nei prossimi giorni il Consiglio e la Federazione si riuniranno per interventi di sostegno per tutte le società ed i componenti del movimento sportivo in questione.

Matteo Pesce