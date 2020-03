Emergenza Coronavirus, la bella iniziativa dei Fantallenatori

Emergenza Coronavirus, il calcio si ferma e i Fantallenatori rispondono con una lodevole iniziativa: i dettagli

L’Italia sa unirsi anche, e soprattutto, nei momenti di buio. Una macchina di solidarietà che sovrasta l’egoismo del singolo e torna a dare speranza. Nelle ultime ore, sono partite tante iniziative benefiche volte a finanziare il potenziamento degli ospedali con nuovi macchinari, per fronteggiare l’Emergenza Coronavirus.

A queste si è unita quella di molti Fantallenatori. Il campionato resterà fermo fino al 3 aprile, così come lo lo sarà il passatempo più diffuso tra gli appassionati: il Fantacalcio.

All’emergenza sanitaria, in massa, hanno risposto devolvendo il denaro messo in palio per la vittoria della loro Lega ai nosocomi della Penisola.

Come riporta GianlucaDiMarzio.com, sono tanti i messaggi lanciati: «È la cosa più giusta da fare. Così saremo TUTTI vincitori, indipendentemente dalla classifica. Non salveranno la vita a nessuno, ma se tutti facessimo un piccolo gesto sicuramente potremmo aiutare tantissima gente».

Un’iniziativa lodevole che ci ricorda come, nel mondo, un seme di speranza può ancora essere coltivato.