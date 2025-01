Elmas Lazio, nuovi rumors su interesse per l’ex Napoli. Ma due motivi non convincono: il retroscena

Elmas Lazio, gli ultimi aggiornamenti sui nomi di mercato attenzionati dal club biancoceleste

Jacopo Fazzini è la prima scelta per il calciomercato Lazio, ma l’accordo con l’Empoli non è ancora stato trovato e la trattativa potrebbe complicarsi. Per questo motivo, come riportato da Il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani stanno tenendo in considerazione altri nomi per il centrocampo.

Spunta anche il nome di Elmas. L’ex Napoli non ha convinto in questi mesi in Germania e viene da un infortunio, motivi per i quali la Lazio non sarebbe interessata.