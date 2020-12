La Serie A ha scelto il proprio candidato in vista delle elezioni della FIGC. Si tratta dell’attuale presidente Gabriele Gravina, i dettagli

In vista delle elezioni federali per la presidenza della FIGC in programma il prossimo 22 febbraio, la Serie A ha scelto il proprio candidato.

Si tratta dell’attuale presidente Gabriele Gravina e l’appoggio al numero uno della Federcalcio, secondo Alessandro Alciato di Sky, è stato votato all’unanimità.