Gravina: «Sorteggio di Champions quasi proibitivo per la Lazio»

Durante l’evento del Golden Boy, Gabriele Gravina ha parlato del sorteggio di Champions delle italiane. Le parole sulla Lazio.

«Quando si parla di ottavi siamo già in una fase dove gli avversari hanno un valore importante. Nel calcio non c’è mai avversario imbattibile e facilmente battibile. Sulla carta sono quasi proibitivi per la Lazio e Atalanta, meno per la Juve. Ma io sono ottimista, anche quando gli avversari sono forti. Sono convinto che a febbraio troveremo tre società che affronteranno la competizione nel miglior modo possibile».