“effetto do Dragao”, la Lazio attesa nel fortino del Porto: i numeri

La Lazio giovedì dovrà superare il Porto nel fortino “do Dragao”: i numeri dello stadio portoghese

Il Porto quando gioca in casa fa letteralmente paura. “L’effetto Do Dragao”, lo hanno ribattezzato in Portogallo. Lo stadio sarà un fattore determinante per la partita di giovedì sera contro la Lazio.

Come riporta Il Corriere dello Sport, in stagione la squadra di Conceicao ha giocato 17 volte in casa e ha ottenuto 14 vittorie, un pareggio e appena due sconfitte con Liverpool (5-1) e Atletico Madrid (3-1) arrivate in Champions League. Nel campionato portoghese i biancazzurri hanno sempre vinto tra le mura amiche, tranche che contro lo Sporting Lisbona (2-2) nell’ultima giornata di campionato. Immobile e compagni sono avvisati.