Dzemaili: «Lazio e Atalanta sono le sorprese del campionato, ma l’Inter ha la rosa più forte»

Intervenuto ai microfoni di Radio Capri, Blerim Dzemaili ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A e della Lazio di Marco Baroni:

PAROLE – «Ci sono delle sorprese in questo campionato, come Atalanta e Lazio. Però l’Inter è la favorita. L’Inter decide se il campionato sarà divertente o meno. Ha una rosa troppo più forte delle altre. Se si concentra sulla Champions, le altre possono approfittare di qualche punto lasciato per strada in campionato. I nerazzurri sono i favoriti, e le altre squadre aspettano un loro passo falso per mettersi in testa».