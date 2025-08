Dzeko: «Lotta per l’Europa in Serie A più equilibrata che mai. Sarà divertente soprattutto se…». Le dichiarazioni del neo attaccante della Fiorentina

A 39 anni, con la fame di un esordiente. Edin Džeko è tornato in Serie A per essere il nuovo leader dell’attacco della Fiorentina e, in una lunga intervista concessa a Sportweek, il settimanale de La Gazzetta dello Sport, ha subito messo in chiaro le sue ambizioni e quelle della squadra viola, offrendo al contempo la sua esperta analisi sul campionato che verrà.

L’attaccante bosniaco, scelto da Stefano Pioli per portare esperienza e gol a Firenze, non si nasconde e vede una Serie A estremamente competitiva, specialmente nella lotta per un posto nelle coppe europee, un obiettivo dichiarato anche per la sua nuova squadra. La sua analisi, da profondo conoscitore del calcio italiano, tocca tutti i temi caldi del campionato, dalla corsa per l’Europa, che lo vedrà protagonista con la maglia viola, fino alla lotta per il titolo, dove vede una sfida a due. Con la consueta lucidità, Džeko ha inquadrato così la prossima stagione:

«Più equilibrata che mai. Ci sarà da divertirsi, soprattutto se l’Italia riuscirà a conquistare l’extra-slot per qualificare cinque squadre in Champions. Quanto allo scudetto, l’Inter rimane forte ma bisogna vedere che impatto avrà Chivu. I nerazzurri sono favoriti insieme al Napoli, che si sta muovendo benissimo sul mercato».

Nelle sue parole, dunque, emerge una visione chiara. La corsa per l’Europa sarà apertissima e avvincente, resa ancora più stimolante dalla possibilità di avere una quinta squadra nella massima competizione continentale. Per lo scudetto, invece, Džeko restringe il campo a due grandi favorite: la sua ex Inter, la cui forza consolidata dovrà però misurarsi con il nuovo corso tecnico di Cristian Chivu, e il Napoli di Antonio Conte, che sta impressionando per l’aggressività e la qualità delle sue operazioni di mercato. Una fotografia precisa che delinea le sfide che attendono anche la sua Fiorentina, pronta a inserirsi da protagonista in questo avvincente scenario.