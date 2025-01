Duda a Dazn: «Baroni è un grande allenatore, ma oggi non è mio amico»

Duda, centrocampista del Verona, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro la Lazio

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Verona–Lazio, Duda ha parlato così del match del Bentegodi:

PAROLE – «Lavoro sempre come l’ultima volta, per le ultime quattro cinque partite siamo stati poco squadra come prima. Baroni? Lui ha fatto un grande lavoro qui, lo sta facendo anche alla Lazio. È un grande mister per me, ci vediamo ma oggi non è mio amico».