Doppietta Ondrejka, lo svedese gela nuovamente l’Olimpico e porta sullo 0-2 il Parma contro la Lazio – VIDEO

Doppietta Ondrejka, lo svedese gela ad inizio secondo tempo nuovamente l’Olimpico portando al raddoppio il Parma

L’inizio di secondo tempo come è finito il primo, ossia con una rete del Parma e ancora con lo stesso marcatore ossia Ondrejka. Il calciatore svedese al 46′ si inserisce in area di rigore e nonostante la marcatura avversaria calcia di prima intenzione non dando scampo al portiere gelando l’Olimpico biancoceleste