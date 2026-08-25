Doekhi è al settimo cielo: «Che debutto in Serie A! Forza Lazio» – FOTO

Danilho Doekhi, giocatore della Lazio, è entusiasta per l’esordio in Serie A con la maglia biancoceleste. Le parole

La prima giornata del campionato di Serie A 2026/27 ha regalato emozioni fortissime e risposte importanti per la formazione capitolina. Nella giornata di ieri, la Lazio è scesa in trasferta sul campo dello stadio Renato Dall’Ara per affrontare il Bologna guidato da Tedesco, imponendosi di misura con il punteggio di 0-1. La marcatura decisiva che ha permesso ai biancocelesti di conquistare l’intera posta in palio porta la firma di Davide Frattesi, autentico protagonista del match inaugurale. Una vittoria pesante che lancia subito le ambizioni della squadra nel nuovo torneo nazionale!

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Le emozioni e il messaggio social di Danilho Doekhi

Tra i protagonisti della serata emiliana c’è spazio anche per le grandi soddisfazioni personali dei singoli elementi della rosa. Il difensore Danilho Doekhi si è infatti professato estremamente orgoglioso per aver bagnato il suo debutto ufficiale nella massima serie italiana indossando la maglia della Lazio. Subito dopo il triplice fischio che ha sancito il successo esterno, il calciatore ha voluto condividere tutta la sua emozione e le sensazioni personali attraverso un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale, celebrando un traguardo professionale di grande prestigio e caricando l’ambiente in vista dei prossimi impegni ufficiali della stagione!