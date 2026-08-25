Giudice sportivo Lazio, il verdetto dopo la prima giornata di Serie A

Giudice sportivo Lazio, arriva la decisione dell’Autorità dopo la conclusione della prima giornata di Serie A

All’indomani del posticipo contro il Bologna, match che ha fatto calare il sipario sulla giornata d’esordio del campionato di Serie A insieme a Roma-Fiorentina, sono giunte le attese sanzioni disciplinari. Attraverso la nota ufficiale diramata dalla Lega di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni riguardanti il club biancoceleste, confermando ben quattro cartellini gialli comminati ai tesserati capitolini durante l’intensa sfida disputata al Dall’Ara.

Ultimissime Lazio LIVE: le novità all’indomani del successo di Bologna e sull’arrivo di Pinamonti

I provvedimenti del Giudice Sportivo sui singoli biancocelesti

L’organo disciplinare ha ratificato le ammonizioni per condotta di gioco aggressiva a carico di tre giocatori. Nel dettaglio, Matteo Cancellieri, Romano Floriani Mussolini e Oliver Provstgaard sono stati sanzionati formalmente per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario“. I tre calciatori entrano così ufficialmente nell’elenco dei diffidati con la prima sanzione sul rispettivo conto.

Le annotazioni del Giudice Sportivo e l’impatto sul prosieguo

A completare il quadro dei sanzionati in casa biancoceleste c’è anche Boulaye Dia. Per l’attaccante senegalese il provvedimento è scattato a causa di un “comportamento non regolamentare in campo“. Nessuna squalifica in vista per la rosa di mister Gennaro Gattuso, ma l’attenzione dovrà restare altissima già a partire dalla prossima gara per evitare di accumulare cartellini pesanti all’avvio del torneo.