Mercato Lazio, per la difesa spunta il nome di Diogo Leite! Fabiani monitora anche un suo compagno

Mercato Lazio, il direttore sportivo dei biancocelesti sta cercando il giocatore per sostituire Romagnoli: tra le possibilità c’è Diogo Leite

Il calciomercato della Lazio entra in una fase di valutazione strategica, soprattutto per quanto riguarda il reparto difensivo. Con il futuro di Alessio Romagnoli tutt’altro che scontato, la dirigenza biancoceleste sta monitorando profili che possano garantire affidabilità immediata.

Mercato Lazio, il profilo di Diogo Leite

Diogo Leite, difensore centrale classe 1999, rappresenta un’opzione particolarmente interessante per la Lazio. Dotato di buona tecnica di base e di una spiccata capacità di impostazione dal basso, il portoghese si è ritagliato un ruolo importante nell’Union Berlino. La sua naturale predisposizione a giocare sul centro-sinistra lo rende un profilo ideale per raccogliere l’eredità di Romagnoli, garantendo continuità tattica.

Il fatto che il suo contratto sia in scadenza a giugno apre scenari favorevoli anche per un tentativo già nella finestra di gennaio, con costi potenzialmente contenuti.

### Calciomercato Lazio, Doekhi alternativa fisica e affidabile

Accanto a Leite, Danilho Doekhi rappresenta l’altra pista seguita con attenzione. Centrale destro, classe 1998, l’olandese è un difensore strutturato fisicamente, forte nel gioco aereo e molto solido nei duelli individuali. Doekhi garantirebbe alla Lazio un profilo più marcatamente difensivo, utile soprattutto contro avversari fisici e in partite ad alta intensità.

Anche in questo caso, la scadenza contrattuale a giugno con l’Union Berlino rende l’operazione potenzialmente vantaggiosa.

La strategia Fabiani tra presente e futuro

La strategia del calciomercato Lazio appare chiara: anticipare la concorrenza e muoversi con tempismo su giocatori in scadenza, riducendo l’impatto economico degli investimenti. Fabiani sta valutando la possibilità di affondare il colpo già a gennaio, soprattutto se dovesse concretizzarsi l’addio di Romagnoli!

