Diogo Costa: «Non ho sentito la pressione dei tifosi della Lazio»

Diogo Costa, portiere del Porto, ha parlato al sito ufficiale del club portoghese dopo il pareggio contro la Lazio.

«E’ stata una partita con molta personalità da parte nostra. La squadra era ben messa in campo e fiduciosa. Nel primo tempo non abbiamo creato pericoli, ma abbiamo fatto meglio nella ripresa. Non ho sentito la pressione dei tifosi della Lazio, ma preferisco anche quando sono contro di me e mi insultano. Vorrei ringraziare tutto il supporto dei nostri fan che sono venuti qui e dedicare loro questo passaggio del turno. Sanno che sono un grande aiuto per noi e contiamo sempre su di loro. Era una partita con molta personalità da parte nostra, sapevamo come affrontarla, ma è normale. Anche la Lazio voleva un risultato migliore, dopo la sconfitta, ma abbiamo tenuto bene e dobbiamo fare i complimenti per la partita giocata. Ovviamente vogliamo vincere l’Europa League. In questa casa si gioca sempre per vincere, chi viene dopo sta a noi vincere».