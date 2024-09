Dinamo Kiev-Lazio, stabilita la telecronaca e commento tecnico di Sky

Dinamo Kiev-Lazio, alla vigilia della partita di Amburgo ecco chi commenterà il match di Europa League su Sky

Archiviato il turno di campionato amaro contro la Fiorentina, la Lazio vuole e deve ripartire subito domani in Europa League contro la Dinamo Kiev. Per i biancocelesti sarà già un test chiave per partire bene in Europa, ma anche per Baroni essendo il tecnico toscano alla sua prima esperienza in campo internazionale. A commentare il match su Sky sarà la coppia formata da Maurizio Compagnoni, e dall’ex Lazio Luca Marchegiani