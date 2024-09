Allenamento Lazio, verso l’Europa League: seduta di SCARICO oggi a FORMELLO

Mercoledì la Lazio farà il suo esordio stagionale in Europa League, oggi i biancocelesti tornano a lavorare

Archiviata la sconfitta di Firenze, la Lazio è pronta a tornare a lavoro per preparare la sfida di Europa League. Incontro in programma mercoledì 25 alle ore 21:00. Nella giornata di oggi, in quel di Formello, agli ordini di mister Marco Baroni andrà in scena una seduta di scarico.

Domani sarà già vigilia della sfida alla Dinamo Kiev, dopo la rifinitura della mattina, la squadra partirà per Amburgo nel pomeriggio. Nelle prossime 48 ore saranno fatte le dovute valutazioni anche sulle condizioni di alcuni calciatori: Dia e Castellanos su tutti.