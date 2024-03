Dimissioni Sarri, like di Luis Alberto al post della società: arrivano le spiegazioni sulla vicenda che riguarda il centrocampista spagnolo

Aveva tenuto banco negli ultimi giorni una situazione particolare legata a Luis Alberto, reo di aver messo un semplice like su Instagram al post ufficiale della Lazio che comunicava le dimissioni di Maurizio Sarri.

Come riportato dal Messaggero, ci sarebbe una spiegazione dietro a quel gesto: l’intenzione del Mago sarebbe stata quella di manifestare sostegno per l’allenatore, come successo pochi giorni prima nella foto pubblicata dal club per Provedel dopo l’infortunio con l’Udinese.