Dieng sotto la lente d’ingrandimento della Lazio! Prima occorre una cessione

Bamba Dieng è uno dei nuovi obiettivi della Lazio! Prima, però, è necessaria una cessione: ecco cosa emerge

La Lazio monitora attivamente il mercato degli svincolati per rinforzare adeguatamente la propria rosa in vista degli impegni futuri. Oltre a valutare profili per il reparto arretrato, la dirigenza rivolge grandi attenzioni anche al fronte offensivo. Il nome nuovo finito direttamente sul taccuino è Bamba Dieng, che si libererà a costo zero dal Lorient. La punta ha disputato un’annata sportiva prolifica, attirando gli sguardi di svariate realtà europee. Assicurarsi il centravanti senza dover sborsare cifre per il cartellino rappresenta un’opportunità allettante, studiata a fondo per non farsi trovare impreparati.

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Le pretendenti per Bamba Dieng

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la strada per arrivare al giocatore presenta diverse insidie. Il ragazzo valuta infatti con enorme interesse alcune ricche offerte provenienti dalla Spagna, dove svariate società desiderano fargli firmare un contratto importante. A Formello la situazione viene monitorata costantemente, ben consapevoli della folta concorrenza. L’elemento ha collezionato ben 15 reti complessive in 25 presenze stagionali, confermando un notevole fiuto del gol. Questi ottimi numeri lo rendono ambitissimo a livello internazionale. I contatti potrebbero intensificarsi a breve, ma molto dipenderà dalle cessioni che i capitolini concretizzeranno.

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Le uscite e Bamba Dieng

L’eventuale affondo per il nuovo innesto è strettamente legato ai delicati movimenti in uscita. Prima di accogliere ulteriori forze fresche, bisognerà cedere obbligatoriamente uno tra Boulaye Dia e Tijjani Noslin. Il primo sarà riscattato proprio in questi giorni, versando esattamente 11,3 milioni di euro nelle casse della Salernitana. Solo in caso di un addio si creerà il giusto spazio per inserire l’attaccante all’interno della rosa. Le mosse dipenderanno dagli incastri e dalle innumerevoli proposte sul tavolo. L’obiettivo societario rimane consegnare un gruppo competitivo, capace di dominare in campo contro chiunque!