Piscedda: «Non bisogna dare coraggio al Midtjylland»

Piscedda ha analizzato la sfida tra Lazio e Midtyjlland, che andrà in scena oggi in terra danese. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«La Lazio deve esser brava a non complicarsi la vita stasera. Non deve dare coraggio al suo avversario e non deve mettersi nelle condizioni di rischiare. Cancellieri? Bene che parta dal 1′. Sarri sceglie due esterni che rientrano. Probabilmente dalla trequarti in su Immobile verrà incontro per giocare veloce, con gli inserimenti delle mezzali».