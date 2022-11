Milinkovic Juve, Pedullà: «C'è un accordo, ma Lotito...»

L”esperto di mercato Alfredo Pedullà ha detto la sua sulle tante voci che accosterebbero Milinkovic alla Juve

L”esperto di mercato Alfredo Pedullà, attraverso il suo profilo Twitter, ha detto la sua sulle tante voci che accosterebbero Milinkovic alla Juve. E l’interesse dei bianconeri, secondo il giornalista, è più che reale. Queste le sue parole:

«Milinkovic ha un accordo impostato con la Juve da 6 milioni a stagione più bonus per la prossima estate. Firmerebbe il rinnovo per riconoscenza verso la Lazio solo in presenza di una clausola di 40, massimo 50 milioni. Palla a Lotito, che vorrebbe almeno 70 di clausola».