Muriqi: «Felice per il gol e per la squadra»

Muriqi ha parlato dopo il gol decisivo realizzato nella sfida contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole

Muriqi ha parlato dopo il gol decisivo realizzato nella sfida contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali del Maiorca.

«Non importa chi ha segnato il gol, ma dopo sette partite perse vincere è stata una bella sensazione. Ed è incredibile come i tifosi ci abbiano supportato fino all’ultimo minuto. Con loro abbiamo avuto più energia. Sono felice per i tre punti Oggi festeggeremo e tra due giorni penseremo già alla partita contro l’Elche. Abbiamo sette finali. Atletico Madrid? Loro sono forti fisicamente e il mio compito era combattere con loro ed essere più duro di loro per aiutare i miei compagni di squadra».