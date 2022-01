Mimun: «A Salerno bisogna vincere. E sulla stagione...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Clemente Mimun ha parlato di Salernitana-Lazio, ma in generale della stagione dei biancocelesti. Queste le sue parole, apparse su Il Messaggero:

«Noi tifosi guardiamo al mercato con poche speranze di riassestare l’organico per motivo economici. Leggo di possibili acquisti che ignoro e dell’eventuale cessione di Lazzari, che a me piace molto. Salernitana? Sarebbe davvero imperdonabile non arraffare i tre punti. Non si prospetta una stagione piena di soddisfazioni, ma che sia almeno dignitosa».