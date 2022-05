Lotito: «Prima il rinnovo di Sarri, poi gli acquisti. E sui tifosi...»

Lotito è tornato a parlare spiegando quali sono i progetti della Lazio per il futuro e lanciando un messaggio ai tifosi

Lotito è tornato a parlare spiegando quali sono i progetti della Lazio per il futuro e lanciando un messaggio ai tifosi. Queste le sue parole, riportate da Il Corriere dello Sport e che il presidente dei biancocelesti ha concesso, passeggiando ieri a Piazza di Siena:

«Stiamo lavorando per i tifosi. Siamo alla fase lavori in corso. Sarri ha firmato. Ora dobbiamo a pensare al rafforzamento della squadra. Obiettivi? Vogliamo fare meglio di quanto fatto quest’anno. Abbiamo chiuso a sei punti dal quarto posto e abbiamo perso partite con squadre abbordabili. I tifosi? Chiedo tranquillità. Le cose andrebbero raccontate per come sono e senza destabilizzare».