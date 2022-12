Lotito: «Salva-calcio? Non si tratta di un regalo»

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha detto la sua sulla norma salva-calcio, che tanto sta facendo discutere e chiacchierare

Questa la nota, diffusa dall’Adnkronos: «Sento molti gridare allo scandalo, ma non si tratta di un regalo. Infatti tutti pagano quello che devono pagare. La normativa che da molti viene denominata impropriamente salva-calcio non riguarda infatti come viene detto strumentalmente da alcuni leader dell’opposizione solo la Serie A del Calcio, ma tutte le società sportive, professionistiche e dilettantistiche di qualsiasi disciplina sportiva (come la pallacanestro, il nuoto, la pallavolo, ecc.): viene di fatto prorogata fino al 29 dicembre 2022 la misura, che consente a tutte le imprese del settore sportivo che dal primo gennaio al 22 ottobre 2022 si sono viste sospendere le tasse, di dilazionare i pagamenti di ritenute Irpef comprensive delle addizionali comunali e regionali e dell’Iva».