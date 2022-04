De Cosmi: «Sabato prestazione di livello. E su Patric...»

De Cosmi ha detto la sua sulla prestazione della Lazio contro il Sassuolo, soffermandosi anche su alcuni singoli

De Cosmi ha detto la sua sulla prestazione della Lazio contro il Sassuolo, soffermandosi anche su alcuni singoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio:

LAZIO-SASSUOLO – «Ho visto una prestazione di livello importante. Fin da subito c’è stato l’atteggiamento di una squadra che era vogliosa di fare risultato contro una squadra importante e che ha messo in difficoltà squadre più importanti del campionato. Abbiamo visto una Lazio con grandissimo ritmo e qualità nel palleggio e nelle linee di passaggio. Insomma, c’è stata un risposta convincente dopo il derby».

SINGOLI – «Felipe Anderson sabato è stato il migliore. Il brasiliano era imprendibile in ogni circostanza. Tutta la Lazio mi è piaciuta, ma se devo sceglierne uno dico lui. Comunque anche la prestazione di Patric è stata di qualità, soprattutto nel voler costruire e coniugare gli spazi giusti. È un ragazzo che merita attenzione e che sta facendo parlare i fatti. Ha fatto una gara attenta e diligente e con grande senso d’appartenenza sul gol per l’esultanza e in generale per la partecipazione. Sta rispondendo sempre meglio sul campo ogni volta che viene chiamato in causa»».

GENOA – «Se la Lazio è quella che noi vediamo in queste uscite è difficile da affrontare. Va detto che il Genoa, da quando ha cambiato guida tecnica, è una squadra in fiducia che cercherà di salvarsi fino all’ultimo. È una squadra scomoda che ama attaccare eche lascia degli spazi.m Ha trovato tutti risultati utili nelle ultime gare. Insomma, sarà difficile. Mi aspetto una Lazio che sappia coniugare questa mentalità e questa voglia di fare risultato, perché quando siamo questi, siamo difficili da affrontare».