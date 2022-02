Carragher: «Sbagliato abolire la regola del gol in trasferta»

L’ex difensore del Liverpool Carragher ha detto la sua sull’abolizione della regola del gol in trasferta, decisa dall’Uefa. Queste le sue parole, dette in un tweet:

«Abolire la regola del gol in trasferta in Champions League è stato terribile».

⬇️ Terrible decision to abolish the away goal rule #ChampionsLeague https://t.co/aGbzgxsTxE

— Jamie Carragher (@Carra23) February 15, 2022