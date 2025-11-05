Dia, riuscirà l'attaccante della Lazio a sbloccarsi definitivamente? Ecco la soluzione attuale - Lazio News 24

Dia, riuscirà ad esprimersi al meglio l’attaccante della Lazio? Ecco la situazione attuale con l’opinione di quell’ex

L’ex calciatore Andrea Agostinelli, intervenuto in collegamento a Radiosei, ha commentato l’ultima vittoria della Lazio contro il Cagliari, soffermandosi sulla prestazione della squadra e sul rendimento in campo di alcuni giocatori. Agostinelli ha voluto evidenziare l’atteggiamento della squadra di Maurizio Sarri, sottolineando come la Lazio abbia dimostrato solidità e organizzazione, elementi fondamentali per affrontare un campionato difficile come quello attuale.

«Sono molto contento della Lazio», ha dichiarato Agostinelli, «ha mostrato cosa significhi essere organizzati e umili nei momenti di difficoltà. Nella ripresa la qualità dei singoli ha fatto la differenza: il calcio è questo, quando sei solido e concedi poco. L’organizzazione resta un punto fermo della squadra». L’ex centrocampista ha poi aggiunto che ogni partita, anche contro squadre considerate inferiori, va sudata fino alla fine. «Il Cagliari mi è piaciuto per l’impegno e la determinazione», ha spiegato, «ma la Lazio corre, soffre e poi fa la giocata decisiva: è così che si vincono le partite».

Non sono mancate però critiche sulla prestazione individuale di alcuni giocatori. In particolare, Agostinelli ha analizzato il rendimento di Dia, sottolineando le difficoltà del senegalese. «Dispiace per Dia», ha osservato, «non è un fenomeno, ma non è questo. Se fossi l’allenatore, dopo aver dato tante possibilità, valuterei anche alternative. Non credo che il problema sia fisico o legato al fastidio alla caviglia. Mina e Luperto gli hanno sempre messo pressione, ha sofferto troppo nei due contro uno».

Agostinelli ha poi ipotizzato possibili soluzioni offensive per la Lazio. «Manca Castellanos», ha spiegato, «Pedro dall’inizio non è l’ideale, Noslin è un attaccante esterno adattabile. Come allenatore comprendo la difficoltà, ma mi dispiace che non ci sia un attaccante della Primavera da inserire nella mischia». Tuttavia, non ha escluso la possibilità che il senegalese venga confermato anche nella prossima sfida, a Milano.

In sintesi, secondo Agostinelli la vittoria contro il Cagliari conferma che la Lazio sta percorrendo la strada giusta sotto la guida di Sarri, puntando su organizzazione, dedizione e qualità dei singoli, pur evidenziando qualche criticità nel reparto offensivo. La squadra biancoceleste, con le dovute attenzioni, può continuare a competere ad alti livelli in Serie A, mantenendo equilibrio e coesione anche nei momenti più complicati.

