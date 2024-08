Dia Lazio, il PROFILO GIUSTO per l’attacco: la conferma di Baroni per l’ex SALERNITANA

Dia Lazio, il profilo giusto per l’attacco dei biancocelesti: arriva la conferma anche del tecnico Marco Baroni

L’arrivo di Boulaye Dia porta alla Lazio il rinforzo a lungo cercato per l’attacco. A confermarlo ci sono anche le parole di Marco Baroni sulla nuova punta in conferenza stampa.

PERCHE’ LA SCELTA DIA – «La Lazio è stata alla ricerca di giocatori bravi e Dia è uno di questi. Quando abbiamo portato dentro Noslin c’era anche Immobile oltra a Taty. Non ci cambia molto, la cosa importante è portare dentro giocatori bravi. Dia sa fare gol, lo ha dimostrato. Ha mobilità, non dà punti di riferimento e a me questi piace, ne eravamo alla ricerca. Serve grande mobilità anche in mezzo al campo, lui è uno di questi bravi che ci può dare una grande mano».

